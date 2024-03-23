Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” рассказал, что ждет оккупантов в случае нападения на Харьков.

Как сообщается, сейчас Силы обороны Украины укрепляют оборонительные рубежи под Харьковом. Однако, по данным ВСУ достаточно мощных формирований или наступательных групп российских оккупантов, направленных на повторное наступление на Харьков, не наблюдается.

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группы войск «Хортица» Илья Евлаш в ходе телемарафона заявил, что в случае нападения России у оккупантов не будет шансов реализовать свои планы.

Да, он подчеркнул, что Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий и внимательно следят за любым перемещением оккупантов вдоль линии фронта.

Кроме этого, Евлаш также отметил, что на харьковском направлении с начала полномасштабного вторжения продолжают возводить укрепления.

Этот беспрерывный процесс предполагает транспортировку материалов, строительство блок-постов и укрепление оборонительных рубежей не только на харьковском, но и на лимано-купянском направлении.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, что постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – заявил руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группы войск «Хортица».

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