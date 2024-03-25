Эксперты уверяют, что частые отключения электроэнергии могут привести к привычке постоянно контролировать и заряжать гаджеты. Однако такая практика со временем может привести к повреждению устройств.

Сообщается, что зарядка телефона несколько раз в день не обязательно вредна, если все сделано правильно. Специалисты рекомендуют заряжать устройство понемногу в течение дня, а не дожидаться его полной разрядки.

Это связано с тем, что современные литий-ионные аккумуляторы, обычно встречающиеся в смартфонах, предпочитают заряжаться на 5–10 % емкости.

Также важно не допускать полной разрядки аккумулятора, так как это может привести к преждевременному износу. Точно так же зарядка телефона до 100% не идеальна для состояния аккумулятора. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется поддерживать уровень заряда от 30% до 80%.

Кроме этого, настоятельно рекомендуется держать смартфон вдали от прямых солнечных лучей, особенно во время зарядки. Еще сведите к минимуму использование Интернета и закройте фоновые процессы, чтобы снизить дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Вместо того чтобы позволять аккумулятору разряжаться до нуля, постарайтесь перезарядить его, когда он достигнет примерно 15-20%. Если зарядка невозможна сразу, включите режим энергосбережения, чтобы продлить срок службы батареи.

Хотя, как правило, лучше избегать полной разрядки, иногда позволяйте аккумулятору падать ниже 10 %, чтобы откалибровать его емкость. Однако не позволяйте ему полностью сесть до нуля.

Если вы храните смартфон в течение длительного периода времени, поддерживайте заряд аккумулятора на уровне от 50 % до 80 %. Это помогает сохранить работоспособность батареи в периоды простоя.

Помимо этого проверьте наличие проблем с электричеством в вашем доме, чтобы предотвратить скачки напряжения или сбои.

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