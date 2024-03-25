По словам эксперта, оккупанты уже приняли решение снять часть войск с одного направления для локализации боевых действий в других областях.

Россия, как страна-агрессор, стремится вынудить Украину к принятию условий, выгодных для них, фактически заставляя ее капитулировать. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, заметив, что рф не просто так отложила продвижение по нашим территориям.

По словам эксперта, все было спланировано, ведь если бы у рф были достаточные силы и средства, она бы повторила атаки на несколько стратегически важных точек. Однако в последнее время до последних ударов был так называемый режим тишины.

По мнению Жданова, главной причиной отсутствия ракетных ударов стали выборы путина. Теперь, когда выборы прошли, у него развязаны руки. Он вернулся к своей старой "схеме", и частота ракетных ударов может зависеть от наличия ракет в российской армии.

«Они не отказались от захвата наших четырех областей, в Запорожской и Херсонской областях остается большой объем не захваченной территории. В Луганской области уже год находится 100-тысячная группировка российских войск, но они несколько раз пытались начать наступление, однако безуспешно» - заметил эксперт.

Он добавил, теперь Герасимов принял решение снять часть войск с одного направления для локализации боевых действий в других областях, убрав часть людей с Купянского направления.

Ранее Жданов подчеркнул, оккупанты не смогут выполнить основную задачу на данный момент - достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

"Достижение административной границы становится практически нереальной задачей. Боевые возможности российской армии ограничены, и между Кремлем и Министерством обороны сейчас происходят ожесточенные дискуссии. Герасимов настаивает на срочной мобилизации, но силы иссякают" - замечает эксперт.

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