Очередная атака на российские заводы сыграла важную роль для усиления позиций Украины. Ночью прозвучали громкие взрывы на нефтезаводе и металлургическом комбинате, о чем детальнее рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт добавил, что эти заводы были атакованы не просто так, как и предыдущие атаки по ключевым объектам рф были спланированы. Атакованные ночью заводы имеют стратегическое значение для обеспечения боеспособности вооруженных сил.

«Нефтезавод, находящийся недалеко от Новокуйбышевска в Самарской области, ежегодно перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти, что делает его одним из крупнейших в рф. Относительно металлургического комбината в Белгородской области, он был модернизирован для восстановления техники с эффективностью аж до 99%» - заметил аналитик.

По мнению специалиста, эти заводы являются важными целями для уничтожения, так как их деятельность поддерживает российскую военную машину. Эти серьезные цеха имели большое значение, поэтому и должны быть атакованы.

В это же время рф совершила атаку на Украину, используя ракеты и дроны, в результате чего пострадала Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье. Это был наиболее массированный обстрел энергетических объектов с начала полномасштабного вторжения.

Как заметил аналитик, основная цель атаки состояла в поражении энергетической инфраструктуры, включая гидро- и теплоэлектростанции, распределительные станции и трансформаторы.

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