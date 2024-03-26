Также эксперт указывает на то, что собранные силы противника могут быть использованы только на одном участке области.

Оккупанты могут готовить новое наступление к лету этого года, собирая группировку из более чем 100 тысяч оккупантов. Однако по мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, такое количество сил не поможет им достичь планов.

По мнению эксперта, возможно, что россияне планируют выйти на административные границы нескольких областей Украины. По его предположению, первоначально враг сосредоточится на Луганщине, затем будет стремиться к полной оккупации Донецкой и Запорожской областей, а после – Херсонской.

Также эксперт указывает на то, что собранные силы противника могут быть использованы только на Луганщине:

«Тогда бы они могли вытеснить нас за реки Оскол и Северский Донец. Это позволит оккупировать Луганскую область и часть Харьковской. Однако для осуществления этого сценария все 100 тысяч оккупантов должны выжить, никаких потерь» - заметил эксперт.

Аналитик также замечает, у оккупантов нет ресурсов для закрытия фронта на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями. Возможно, часть из 100 тысяч оккупантов будет развернута именно на этих участках.

«Для Украины такая ситуация выгодна, так как позволяет растянуть фронт и попытаться его развернуть с запада на восток (Херсон – Купянск) и с севера на юг» - делится эксперт.

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