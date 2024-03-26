Оккупанты могут готовить новое наступление к лету этого года, собирая группировку из более чем 100 тысяч оккупантов. Однако по мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, такое количество сил не поможет им достичь планов.

фронт, война в Украине

По мнению эксперта, возможно, что россияне планируют выйти на административные границы нескольких областей Украины. По его предположению, первоначально враг сосредоточится на Луганщине, затем будет стремиться к полной оккупации Донецкой и Запорожской областей, а после – Херсонской.

Также эксперт указывает на то, что собранные силы противника могут быть использованы только на Луганщине:

«Тогда бы они могли вытеснить нас за реки Оскол и Северский Донец. Это позволит оккупировать Луганскую область и часть Харьковской. Однако для осуществления этого сценария все 100 тысяч оккупантов должны выжить, никаких потерь» - заметил эксперт.

Аналитик также замечает, у оккупантов нет ресурсов для закрытия фронта на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями. Возможно, часть из 100 тысяч оккупантов будет развернута именно на этих участках.

«Для Украины такая ситуация выгодна, так как позволяет растянуть фронт и попытаться его развернуть с запада на восток (Херсон – Купянск) и с севера на юг» - делится эксперт.

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