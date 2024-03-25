Эксперт также заметил, удар был очень важен, ведь аэродром был превращен российскими военными в центр подготовки и базирования морской пехоты.

В ночь с 23 на 24 марта в Крыму были слышны взрывы, предположительно, вызванные ракетными ударами со стороны украинской авиации. Несмотря на заявления российских властей о сбитых ракетах, некоторые из них все же достигли цели, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, украинским силам обороны удалось поразить два корабля.

«Самолеты с украинскими ракетами Storm Shadow и Scalp успешно выполнены задачу, атаковав военные объекты в Крыму, включая центры связи Черноморского флота. Один из удачных ударов был нанесен по нефтебазе в Севастополе, которая в результате поджога будет гореть несколько дней» - заметил эксперт.

По его словам, на базе находилось около двадцати цистерн, содержащих значительное количество топлива.

Эксперт также заметил, удар был очень важен, ведь аэродром Бельбек был превращен российскими военными в центр подготовки и базирования морской пехоты.

«Этот объект является важной целью на территории Крыма и будет постоянно подвергаться ударам. На оккупированном полуострове еще остается около 150 подобных военных объектов» - заметил аналитик.

Также ранее он поделился, очередная атака на российские заводы сыграла важную роль для усиления позиций Украины. Недавно прозвучали громкие взрывы на нефтезаводе и металлургическом комбинате.

«Нефтезавод, находящийся недалеко от Новокуйбышевска в Самарской области, ежегодно перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти, что делает его одним из крупнейших в рф. Относительно металлургического комбината в Белгородской области, он был модернизирован для восстановления техники с эффективностью аж до 99%» - заметил аналитик.

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