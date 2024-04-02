Историк и аналитик поделились своими мыслями по поводу окончания войны в Украине.

По словам аналитика и политтехнолога Александра Кочеткова, усилия россиян будут направлены на попытку оккупации Харькова.

По его словам, западная авиация принципиально на войны не повлияет из-за небольшого количества, важным оружием будут ракеты, беспилотники и ПВО-ПРО.

Также эксперт назвал решающий год.

"Бешеная недоимперия продолжает мерить жизнь пятилетками, как в советское время. Третий год тогда назывался решающим. По моему мнению, война завершится не раньше 2026 года, распадом российской империи и подписанием мирного договора с Украиной", - считает Кочетков.

Историк, блоггер, журналист, сапер 130-го батальона ТРО Вооруженных сил Украины Юрий Гудыменко предоставил свой прогноз по окончании войны.

"Завершится активная фаза. Мы в ней победим, я это знаю. Но мир не наступит. Наступит просто новая фаза войны. Экономическая, психологическая, политическая, дипломатическая, все сразу... Просто новая. Другая", - говорит Гудыменко.

Защитник считает, что война с Россией никогда не закончится, потому что соответствующее мышление россиян не исчезнет, ​​даже если РФ рассеется.

Источник: nezlamni.city.

К слову, оккупанты не смогут выполнить основную задачу на данный момент – достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов добавил, что в Луганской области осталось незахваченными лишь 4-5% территории, тогда как в Донецкой области таких участков намного больше.

По его словам, с каждой неделей темп продвижения российских войск снижается, и сейчас нет ни сил, ни средств для возобновления наступления.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.