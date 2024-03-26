В рф говорили, что нужно с 1 апреля по 1 июня нужно набрать около 300 тысяч человек, эксперт объяснил, в какой мере это связано со слухами о возможном штурме Харькова.

План Шойгу о двух армиях требует еще где-то 200 тысяч человек, что сказывается на российской мобилизации. Ждать ли наступления России на Харьков и как это может быть связано с набором новобранцев в армию оккупантов, рассказал военный эксперт Сергей Мигдаль.

По словам эксперта, расчет примерно такой: 14 дивизий по 2,5 тысячи солдат – это около 35 тысяч, плюс 16 бригад по 5 тысяч – это еще где-то 80. И это только одна армия, а таких Шойгу хочет две, вот и получается где-то 200–300 тысяч. Но, возможно, российской армии понадобится еще больше людей.

«Они говорили, что нужно с 1 апреля по 1 июня нужно набрать около 300 тысяч человек. В какой мере это связано со слухами о возможном штурме Харькова? Трудно сказать, вот если попытаться бросить такую неподготовленную армию, для которой не хватает офицеров, не хватает командных кадров, не хватает тяжёлого вооружения…» - заметил эксперт.

По его словам, если попытаться бросить на Харьков такую армию, вот там хоть 200, хоть 300 тысяч человек бросить – это будет похоже на бойню:

«Да, наверное, они смогут окружить этот город, но взять его трудно. До эфира мы поговорили с Давидом Шарпом. Он не исключает, что российская армия продолжит набор рекрутов, но в их пользе для наступления военный эксперт, мягко говоря, сомневается» - заметил эксперт.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заметил, у российских оккупантов накопилось достаточно ракет для новых атак, и Днепровская ГЭС вполне может снова стать мишенью для врага.

По словам военного эксперта, российские оккупанты могут нанести повторные удары в любой момент, в том числе и по Днепровской ГЭС.

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