Планировалось, что российские войска перебросят дополнительные силы в район Бахмута с авдеевского направления в середине февраля.

За последнее время российские войска продвинулись на 1,5 километра в направлении Часового Яра. У рф уже заявили о захвате населенного пункта Ивановское, однако пока еще нет никаких официальных этому подтверждений, поделился военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Оккупанты начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении еще в ноябре 2023 года. Целью было захватить территории, которые ВСУ освободили в течение прошлого года. Однако россиянам не удалось добиться значительных успехов, у нас там серьезные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российские силы будут пытаться прорвать их» - рассказал эксперт о ситуации.

По его словам, планировалось, что российские войска перебросят дополнительные силы в район Бахмута с авдеевского направления в середине февраля.

Однако возможность использовать тактические уязвимые места к западу от Авдеевки побудила оккупантов поддерживать наступление именно на этом направлении. В то же время окружение Часового Яра в настоящее время маловероятно.

«Тактические успехи российских войск к востоку от Часова Яра не создают условий для окружения населенного пункта, и российским войскам, вероятно, придется искать каких-то успехов на юго-восток и северо-запад от Часова Яра, прежде чем начать окружение населенного пункта» - рассказал эксперт о возможной ситуации с продвижением оккупантов.

Предположительно, российские военные попытаются выбрать тактику постепенного охвата, как это делали ранее.

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