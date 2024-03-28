Войска рф действуют в небольших группах по всему воздушному пространству Украины, что снижает эффективность, заметил эксперт.

Россия продолжит изменять тактику обстрелов Украины ракетами и дронами, поскольку имеет возможность делать это. Главная цель российских оккупантов - заставить украинское общество согласиться на капитуляцию перед Россией, используя террор как средство давления, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что российские силы полностью изменили тактику и организацию ракетно-дроновых атак на Украину. Сейчас оккупанты адаптировали тактику так, что дроны, ракеты с крылатым снарядом, достигающие скорости пассажирского самолета, и сверхзвуковые ракеты прибывают к месту назначения практически одновременно.

«Это создает трудности для украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, они действуют в небольших группах по всему воздушному пространству Украины, что снижает эффективность их перехвата» - заметил эксперт.

По его словам, россияне существенно изменяют тактику обстрелов Украины, и мы видим это сейчас. При этом Жданов предполагает, что ракетные удары будут продолжаться. Враг имеет на это силы и средства.

«Эти действия - продолжение террора, направленного на давление на украинское общество. Главная цель - добиться капитуляции перед ними и получить переговоры на их условиях» - заметил аналитик.

Также эксперт предупредил о возможной опасности, поскольку, как он считает, позже могут быть нанесены еще удары по ГЭС, но уже с другой целью.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.