Эксперт отметил, что в данной ситуации российские силы стремятся доминировать в воздушном пространстве.

Недавно Путин заявил о якобы необходимости создания "санитарной зоны" в Украине для обеспечения безопасности российских территорий, причем именно они же и напали на наши земли. Как заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, такоезаявление может служить оправданием для возможных агрессивных действий со стороны оккупантов, активизировавшихся на двух направлениях.

Однако, как отметил военный аналитик Олег Жданов, в военной терминологии нет такого понятия, как "санитарная зона", а используется термин "буферная зона". Ее как раз используют для разведения сторон после завершения столкновений.

«Сейчас оккупанты пытаются надавить на нас, как это наблюдается в Сумской области и Черниговской, где россия пытается создать буферную зону с применением военной силы» - заметил эксперт.

Олег Жданов отметил, что в данной ситуации российские силы стремятся доминировать в воздушном пространстве.

«Они сталкиваются с проблемой нехватки войск для решения задач на местах, что приводит к необходимости использовать огневое воздействие. Это создает проблемы, так как огневая мощь российских сил фактически имитирует открытие второго фронта» - заметил эксперт.



Эксперт напомнил, ведения военных действий, даже на минимальном уровне, требуется стабильное энергоснабжение, так как даже сборка дронов находится в зависимости от электроэнергии.

«Главная задача противника связана с тем, что Украина начала переводить экономику на военные рельсы, начала развивать производство. Даже при сборке дронов в гараже на коленях нужна электроэнергия. Поэтому противник и пытается убавить электроэнергию».

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