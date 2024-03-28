Удары по нефтеперерабатывающим заводам врага, многие из которых уже подверглись атакам на европейской части, следует продолжать и дальше. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, в последнюю неделю "выборов Путина" наши вооруженные силы действовали успешно.

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«Эффективными также оказываются удары по металлургическим заводам, производящим сталь для танков. Это металл и сталь – критически важные ресурсы для российской финансовой системы, которые необходимо атаковать» - делится эксперт, подмечая, что эти удары уже приносят определенный экономический и военный эффект.

Свитан напомнил, что удары продолжаются и по кораблям оккупантов, недавно стало известно о попадании в два российских корабля-десантных катеров (БДК).

«Хотя сейчас они находятся на ремонте, после воздействия они уже не смогут служить в полной мере. Вероятно, судьба черноморского флота будет под угрозой уже в этом году. Даже если их начнут ремонтировать снова, как раньше уже не будут» - заметил аналитик.

При этом он добавил, удары по этим целям были проведены украинскими вооруженными силами даже без поддержки западной авиации.

По его словам, россияне понимают, что после уничтожения объектов в Крыму, он станет «неподъемным» для них, именно поэтому они уже строят объездную железную дорогу. Сейчас оккупанты пытаются упростить поставки военной амуниции.

«В ГУР уже подтвердили нашу заинтересованность в уничтожении узлов этой жд. Само железо не надо трогать – пусть строят, нам останется» - заметил эксперт.

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