Эксперт заметил, удары по этим целям были проведены украинскими вооруженными силами даже без поддержки западной авиации.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам врага, многие из которых уже подверглись атакам на европейской части, следует продолжать и дальше. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, в последнюю неделю "выборов Путина" наши вооруженные силы действовали успешно.

«Эффективными также оказываются удары по металлургическим заводам, производящим сталь для танков. Это металл и сталь – критически важные ресурсы для российской финансовой системы, которые необходимо атаковать» - делится эксперт, подмечая, что эти удары уже приносят определенный экономический и военный эффект.

Свитан напомнил, что удары продолжаются и по кораблям оккупантов, недавно стало известно о попадании в два российских корабля-десантных катеров (БДК).

«Хотя сейчас они находятся на ремонте, после воздействия они уже не смогут служить в полной мере. Вероятно, судьба черноморского флота будет под угрозой уже в этом году. Даже если их начнут ремонтировать снова, как раньше уже не будут» - заметил аналитик.

При этом он добавил, удары по этим целям были проведены украинскими вооруженными силами даже без поддержки западной авиации.

По его словам, россияне понимают, что после уничтожения объектов в Крыму, он станет «неподъемным» для них, именно поэтому они уже строят объездную железную дорогу. Сейчас оккупанты пытаются упростить поставки военной амуниции.

«В ГУР уже подтвердили нашу заинтересованность в уничтожении узлов этой жд. Само железо не надо трогать – пусть строят, нам останется» - заметил эксперт.

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