Сейчас оккупанты пытаются захватить село Бердичи в Донецкой области, пишет Politeka.net.
По словам аналитиков Deep State, оккупанты «активно лезут» в Бердичи, ожесточенные бои за село продолжаются. Враг частично смог закрепиться, но попытки захватить его полностью проваливаются.
При этом количество погибших оккпантов и сожженной техники увеличивается ежедневно, ведь россияне «не гнушаются потерями и готовы отдавать ресурсы и проводить мясные штурмы ради оккупации».
Отметим, что Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Семеновка, Первомайское, Ивановское, Клещиевка, Терны и Роботино - это самые горячие точки на фронте, от которых очень многое зависит в дальнейшем.
«Когда враг тратит огромные ресурсы для захвата одного села, то даже приостановка продвижения – это уже большое достижение для защитников.
Оккупанты очень спешат успеть достичь еще хоть каких-либо успехов, прежде чем закончится их потенциал кампании, которая стартовала еще в октябре 2023», - отмечал военный корреспондент Богдан Мирошников.
Тем временем издание BILD утверждало, что россии осталось захватить 2 села под Авдеевкой для выхода на оперативное пространство.
Оперативное пространство это когда атакующая сторона может развернуть стремительное наступление в тыл и на фланги, практически не встречая противодействия.
Сначала ВСУ держали оборону по линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять.
На сегодняшний день российская армия прорвала эту линию везде, кроме Бердичи и Семеновки, идут тяжелые бои.
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