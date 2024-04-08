На Авдеевском направлении не прекращаются жестокие бои, но в ВСУ заметили очередные изменения, к которым прибегают оккупанты.

Согласно неофициальным данным, оккупантам удалось продвинуться еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки.

Самый значительный прорыв фиксируется в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке, сообщил эксперт Bild Юлиан Репке.

Институт изучения войны в сводке 8 апреля также отмечал, что российские войска недавно достигли новых продвижений к западу от Авдеевки. Кадры геолокации свидетельствуют, что войска РФ прошли северо-западнее Первомайского.

Однако, несмотря на некоторые успехи, оккупанты все чаще отказываются от участия в штурмах на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил командир отделения 24-го ШБ "Айдар", младший сержант, автор телеграмм-канала "Говорят снайпер" Станислав Бунятов.

По его словам, все чаще новоприбывшие на направление россияне уходят в отказ после первого боя, конечно, если остаются живы.

"На общую картину боевых действий это не влияет, но некоторых все же заставляет отказываться выполнять БР еще до первого выхода", - рассказал боец.

Поэтому российские командиры начали запрещать «бывалым» жить вместе с новичками.

Добавим, ожидается, что россияне в мае-июне усилят наступление и попытаются пойти на Покровск.

"Мы ожидаем усиление российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Они немного продвинутся в сторону Часового Яра, пойдут в сторону города Покровска, стратегического направления на Покровск", - сообщал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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