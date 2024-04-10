Как сообщили в МВД Украины, количество жертв атаки на Константиновку выросло до трех.

«Спасатели деблокировали тела 2 погибших (женщины 1981 года рождения и ребенка 2011 года рождения)», - говорится в сообщении МВД.

Вчера спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1964 г.р. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

На опубликованных с места трагедии кадрах можно увидеть, что российская бомба превратила дом, в котором жили люди, в руины.

В результате этой атаки были повреждены и другие частные дома, многоэтажные дома, учебное заведение, газопровод, линия электросети ДТЭК.

В Сети появились кадры, отснятые в первые минуты после авиаудара.

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