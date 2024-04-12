Российские атаки вынудили Украину принять трудные решения между обеспечением противовоздушной обороны на фронте или защищать большие населенные пункты.

Согласно новым данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Только на Бахмутском направлении нашими воинами отбиты почти 30 атак в районах населенных пунктов.

Не прекращаются атаки врага и на Авдеевском направлении – там нашими защитниками были отбиты атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

«На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск», - говорится в новой сводке Генштаба.

Кровопролитные бои продолжаются и на других направлениях.

В свою очередь, военные аналитики Института изучения войны констатируют, что российские удары заставили принимать сложные решения между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

Аналитики ISW отмечают, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планерными бомбами.

Также стало известно, как изменилась ситуация в городе Часов Яр.

По словам украинского военного, командира отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, автора канала "Говорят Снайпер" Станислава Бунятова.

«Так, из хороших новостей – весь Часик и окраины под контролем», – сообщил Бунятов, добавив, что для оккупантов там тоже сложная обстановка.

Удачно спланированные действия улучшили положение украинских защитников.

"Также сегодня на Бахмутском направлении враг проводил попытку масштабного наступления, привлекая более 15 единиц техники. Отразились. Половину металлолома уничтожили, половина отступила, пехоту тоже начинили хорошо», - сообщил Бунятов.

Также стало известно, что россияне с самого утра штурмуют позиции украинских защитников в районе н.п. Тоненькое на Авдеевском направлении.

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