Так, возросло число погибших в результате вражеской атаки по Одесчине 10 апреля. Как сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, в больнице скончался 56-летний мужчина. Таким образом, количество жертв атаки достигло 6.
В тот день враг атаковал Одесчину ракетами и дронами, нанося удары по объектам гражданской, энергетической, транспортной инфраструктуры.
Среди погибших – девочка, которой было всего 10 лет. Еще четырнадцать человек получили травмы разной степени тяжести.
«Искренние соболезнования»,
«Отомстим»,
«Нелюди, пусть горят в аду все, до 7 колена!»,
«Одесситы, дорогие скорбим вместе с вами, сердце разрывается от слез и горя…», - пишут пользователи соцсетей, комментируя трагические последствия новых атак.
Также увеличилось количество жертв в результате ракетного удара по Николаеву.
Сегодня, 12 апреля, стало известно, что в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате обстрела 11 апреля получил тяжелые ранения.
Напомним, днем, 11 апреля, около 12:00 город подвергся ракетной атаке - враг атаковал промышленное предприятие баллистической ракетой.
Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, но на данный момент количество жертв уже 5. Ранения получили шесть человек, среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации.
Под удар попали жилые дома и гражданские автомобили. Известно, что одному из погибших было всего 18 лет.
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