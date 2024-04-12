Число погибших в Украине в результате новых атак со стороны российских захватчиков продолжает расти.

Так, возросло число погибших в результате вражеской атаки по Одесчине 10 апреля. Как сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, в больнице скончался 56-летний мужчина. Таким образом, количество жертв атаки достигло 6.

В тот день враг атаковал Одесчину ракетами и дронами, нанося удары по объектам гражданской, энергетической, транспортной инфраструктуры.

Среди погибших – девочка, которой было всего 10 лет. Еще четырнадцать человек получили травмы разной степени тяжести.

«Искренние соболезнования»,

«Отомстим»,

«Нелюди, пусть горят в аду все, до 7 колена!»,

«Одесситы, дорогие скорбим вместе с вами, сердце разрывается от слез и горя…», - пишут пользователи соцсетей, комментируя трагические последствия новых атак.

Также увеличилось количество жертв в результате ракетного удара по Николаеву.

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате обстрела 11 апреля получил тяжелые ранения.

Напомним, днем, 11 апреля, около 12:00 город подвергся ракетной атаке - враг атаковал промышленное предприятие баллистической ракетой.

Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, но на данный момент количество жертв уже 5. Ранения получили шесть человек, среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации.

Под удар попали жилые дома и гражданские автомобили. Известно, что одному из погибших было всего 18 лет.

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