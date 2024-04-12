Російські атаки змусили Україну прийняти важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони на фронті або захищати великі населені пункти.

Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Тільки на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито майже 30 атак районах населених пунктів.

Не припиняються атаки ворога і на Авдіївському напрямку – там нашими захисниками було відбито атаки районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

«На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

Кровопролитні бої продовжуються й на інших напрямках.

У свою чергу військові аналітики Інституту вивчення війни констатують, що російські удари змусили ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

Аналітики ISW зазначають, що розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами.

Також стало відомо, як змінилася ситуація у місті Часів Яр.

За словами українського військового, командира відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, автора каналу "Говорять Снайпер" Станіслава Бунятова.

«Так, з гарних новин - весь Часік та окраїни під контролем», - повідомив Бунятов, додавши, що для окупантів там теж складна обстановка.

Вдало сплановані дії покращили положення українських захисників.

«Також сьогодні на Бахмутському напрямку ворог проводив спробу масштабного наступу, залучивши більше 15 одиниць техніки. Відбилися. Половину металобрухту знищили, половина відступила, піхоту теж начинили добре», - повідомив Бунятов.

Також стало відомо, що росіяни з самого ранку штурмують позиції українських захисників в районі н.п. Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Останні новини України:

Йому було всього 18 років: Віталій Кім повідомив про нову трагедію.

Шарахнуло і з'явилася заграва: вибух прогримів у багатоповерхівці.

Вдарили по важливих об'єктах: у чому тепер полягає цинічна тактика ворога.