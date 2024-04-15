Большая беда произошла в Николаевской области с молодым парнем и несовершеннолетней девушкой – известны подробности.

Молодой человек и девушка пострадали В с. Квитневое Николаевского района, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как выяснилось, девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать.

В результате тот сдетонировал.

«Пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях. За их жизнь борются врачи», – рассказали в ГСЧС.

Спасатели предупреждают, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне активных боевых действий.

Отметим, в Николаевской области с начала 2024 года подразделения ГСЧС вместе с волонтерами разминировали около 60 гектаров сельхозугодий. В прошлом году обследовали более 55 тысяч гектаров, почти на двух тысячах из них обнаружили и обезвредили боеприпасы.

Всего в первоочередном обследовании в регионе нуждаются около 288 тысяч гектаров земель.

В процессе разминирования специалисты используют современные технологии, устройства, как, например, дроны.

Ранее стало известно, что в Харьковской области в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета пострадал 64-летний мужчина.

Происшествие произошло на берегу водохранилища вблизи с. Мартово Чугуевского района. Во время рыбалки мужчина наступил на противопехотную мину и взорвался.

Он в тяжелом состоянии с множественными обломочными ранениями правой ноги госпитализирован в больницу.

Последние новости Украины:

Хотят захватить город через несколько недель: оккупанты получили новый приказ.

Ему было всего 18 лет: Виталий Ким сообщил о новой трагедии.

Его важность в войне колоссальна: воин ВСУ сообщил, зашли ли россияне в Часов Яр.