Российские захватчики убили ракетой по центру города – появились кадры с места удара и первые подробности о последствиях.

Оккупанты нанесли новый ракетный удар, пишет Politeka.net. Под вражескую атаку попал город Славянск.

«Около 7:00 город был обстрелян. Ракета. Попадание в центральную часть, ул. Почтовая. Повреждены многоэтажки», – сообщил МВА Вадим Лях.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что после попадания в многоэтажке вылетели стекла, изуродованы балконы.

«Господи, спаси и сохрани людей! Просто ужас!»,

«Держись родненький Донбасс», - пишут пользователи соцсетей, комментируя новое преступление захватчиков.

Добавим, за последние сутки 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 многоэтажки в Очеретино.

Красногоровка подверглась авиаудару, под артобстрелами Екатериновка и Елизаветовка. Под ракетный удар попали окрестности Покровска.

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В Торецке повреждены 2 дома и инфраструктурный объект, в Щербиновке - 3 дома. В Часовоярской общине повреждены 14 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 2 дома и 2 нежилых сооружения.

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