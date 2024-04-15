Велика біда сталася у Миколаївській області з молодим хлопцем і неповнолітньою дівчиною – відомі подробиці.

Юнак та дівчина постраждали У с. Квітневе Миколаївського району, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України.

Як з’ясувалося дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити.

У результаті той здетонував.

«Постраждалі наразі перебувають у медичних закладах. За їх життя борються лікарі», - розповіли в ДСНС.

Рятувальники попереджають, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій.

Зазначимо, у Миколаївській області від початку 2024 року підрозділи ДСНС разом з волонтерами розмінували майже 60 гектарів сільгоспугідь. Торік обстежили понад 55 тисяч гектарів, на майже двох тисячах з них виявили та знешкодили боєприпаси.

Загалом першочергового обстеження у регіоні потребують близько 288 тисяч гектарів земель.

У процесі розмінування фахівці використовують сучасні технології, пристрої, як, наприклад, дрони.

Раніше стало відомо, що на Харківщині внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав 64-річний чоловік.

Надзвичайна подія трапилась на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району. Під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався.

Його у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги шпиталізовано до лікарні.

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