Город Часов Яр, который пытаются захватить российские оккупанты, расположен на оборонной высоте и является ключевым пунктом на карте Донецкой области.

В новой сводке Генштаба ВСУ подсчитали, что за прошедшие сутки произошло более ста боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более тридцати атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка.

На Авдеевском направлении также продолжаются жестокие бои – украинскими защитниками отбиты атаки в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское.

Тем временем в сети появились кадры города Часов Яр с птичьего полета, который оккупанты превращают в пепел. Жилые дома почернели от обстрелов, церковь разрушена, над улицами стелется дым.

По словам военных экспертов, город расположен на оборонной высоте и является ключевым пунктом на карте Донецкой области. Если российским оккупантам удастся его захватить, они смогут увеличить скорость продвижения в глубь Донбасса.

Так, военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк в эфире телеканала "Эспрессо" подчеркнул, что в отличие от утраченных нами Бахмута и Авдеевки, Часов Яр – это реально важный пункт, и обе стороны это понимают. Если Часов Яр будет захвачен, говорит эксперт, то противник получит хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

Сейчас враг действует с трех сторон, пытаясь продвинуться с севера через Богдановку и Калиново, с востока в западном направлении по шоссе Бахмут - Часов Яр.

Кевлюк сообщил, что с юга враг атакует через Ивановское на населенный пункт Ступочки. То есть, по его словам, вырисовывается классическая российская схема, которая ими неплохо овладена – это попытка окружить гарнизон Часового Яра.

Эксперт подчеркнул, что пока до окружения очень далеко, но намерения захватчиков четко прослеживаются.

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