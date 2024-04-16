Населенные пункты Харьковской области враг обстреливает из авиации, артиллерии и минометов.

В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители, разрушены частные дома, повреждена гражданская инфраструктура.

Под вражескую атаку, в частности, попало село Лукьянцы. Как сообщили в полиции Харьковской области, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по учебному заведению Липецкой общины. Здание лицея разрушено, повреждены близлежащие домовладения.

«В результате варварского обстрела погибли двое гражданских мужчин 63 и 65 лет. Пострадали четверо граждан: двое мужчин 38 и 65 лет и две женщины 63 и 65 лет. Все гражданские. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу», – рассказали полицейские.

Всего за прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами врага находились около 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Стрелка и др. Под авиационными обстрелами находились н.п. Лукьянцы, Волоховка.

Тем временем военные эксперты предупреждают, что наступление России может стать успешным из-за отсутствия помощи Украине от США. По прогнозам, большое наступление врага ожидается в конце мая или начале июня.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, вероятно это наступление будет "катастрофически сложным" без военной помощи от Запада. Войска РФ сосредотачивают усилия западнее Бахмута в направлении Часового Яра, пользуются дефицитом украинских материальных средств, и, к сожалению, ситуация может еще ухудшиться.

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