Місто Часів Яр, яке намагаються захопити російські окупанти, розташоване на оборонній висоті і є ключовим пунктом на карті Донецької області.

У новому зведенні Генштаба ЗСУ підрахували, що протягом минулої доби відбулося більше ста бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито більше тридцяти атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

На Авдіївському напрямку також продовжуються жорстокі бої – українськими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське.

Тим часом в мережі з’явилися кадри міста Часів Яр з пташиного польоту, яке окупанти перетворюють на попіл. Житлові будинки почорніли від обстрілів, церква зруйнована, над вулицями стелеться дим.

За словами військових експертів, місто розташоване на оборонній висоті і є ключовим пунктом на карті Донецької області. Якщо російським окупантам вдасться його захопити, вони зможуть збільшити швидкість просування вглиб Донеччини.

Так, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк в ефірі телеканалу "Еспресо" підкреслив, що на відміну від втрачених нами Бахмута й Авдіївки, Часів Яр - це реально важливий пункт, і обидві сторони це розуміють. Якщо Часів Яр буде захоплено, каже експерт, то противник отримає гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки.

Наразі ворог діє з трьох боків, намагаючись просунутися з півночі через Богданівку й Калинове, зі сходу в західному напрямку по шосе Бахмут - Часів Яр.

Кевлюк повідомив, що з півдня ворог атакує через Іванівське на населений пункт Ступочки. Тобто, за його словами, вимальовується класична російська схема, яка ними непогано опанована - це спроба оточити гарнізон Часового Яру.

Експерт підкреслив, що поки що до оточення дуже далеко, але наміри загарбників чітко простежуються.

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