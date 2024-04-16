Новый трагический случай произошел в Киевской области, в полиции рассказали подробности и опубликовали кадры с места.

Несчастье произошло в Рокитнянской общине на Белоцерковщине, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины .

Там двое мужчин выполняли работы по бурению скважины.

"Рабочие работали во время дождя, когда самодельная металлическая конструкция, с помощью которой проводились работы, находилась над линией электросети", - сообщили в полиции обстоятельства трагедии.

В этот момент по металлической установке, на которой находились мужчины, прошел электрический ток.

"В результате удара током, к сожалению, один из них - 69-летний мужчина скончался на месте", - рассказали полицейские.

Другой работник не пострадал.

Правоохранители Киевщины призывают граждан быть осторожными, держаться в стороне от электрооборудования и линий электропередач в дождливую погоду!

Добавим, в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях из-за непогоды повалило деревья.

В результате ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях.

Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области – 101.

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