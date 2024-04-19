Ужасные взрывы прогремели в ряде украинских городов, российские захватчики атакуют ракетами и «Шахедами».

В Одессе, Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.

На данный момент известно, что в центре Днепра пострадал жилой дом, вспыхнул сильный пожар, частично разрушен верхний этаж.

Под завлами есть люди. Очевидцы сообщают, что жильцы дома зовут на помощь, некоторые заблокированы.

Сохраняется угроза баллистики для всей области.

«Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работать. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги», – сообщили в Днепровской ОВА.

Тем временем Воздушные Силы сообщают о движении БпЛА: "Шахеды" на Полтавщине, в районе Кременчуга, а также "Шахеды" из Харьковщины – на Днепропетровщину, курсом на Павлоград!

Кроме того, по данным мониторинговых групп произошел взлет МиГ-31К.

Этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которые не сбиваются в большинстве регионов.

Напомним, ранее стало известно, что НАТО работает, чтобы поставить Украине больше систем ПВО.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс ведет переговоры с "некоторыми конкретными странами".

"Мы собрали данные о различных системах противовоздушной обороны, которые у нас есть в НАТО, и сосредоточились на системах Patriot. И мы работаем с союзниками над тем, чтобы они передислоцировали часть своих систем в Украину", - отметил Столтенберг.

ОБНОВЛЕНО:

В Днепре известно о шестерых пострадавших.

Последние новости Украины:

Объявлен день траура: возросло количество жертв страшного удара по Чернигову.

Уже отражается на линии фронта: бойцы ВСУ получили мощное пополнение.

Цинично и прицельно: появились фотографии убитых в Харькове спасателей.