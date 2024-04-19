Число травмированных в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов по Днепру продолжает расти.

На данный момент известно, что пострадали девять человек, пишет Politeka.net.

«Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже девять», - сообщил мэр города Борис Филатов, добавив, что Украина воюет с уродами, не имеющими никаких черт человечности.

Ранее в Днепровской ОВА сообщили, что в результате атаки в городе пылает пятиэтажка:

"Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди".

Очевидцы с места удара сообщают, что слышны крики людей. Огонь охватил уже почти весь дом

"Спасатели и медики съезжаются к месту трагедии. Там настоящий ад. Эвакуация людей из дома продолжается", - сообщает паблик "Днепр Оперативный".

Жителей города предупреждают, что из-за ограничения движения в районе поражения, все маршруты общественного транспорта курсируют без заезда к площади Вокзальная.

Кроме того, на железнодорожном вокзале Днепра прибытие и отправка поездов задерживается. Высадка и посадка не производится.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины предупреждают, что в областях, где объявлена ​​воздушная тревога, остается угроза применения ударных БпЛА.

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