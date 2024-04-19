На данный момент известно, что пострадали девять человек, пишет Politeka.net.
«Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже девять», - сообщил мэр города Борис Филатов, добавив, что Украина воюет с уродами, не имеющими никаких черт человечности.
Ранее в Днепровской ОВА сообщили, что в результате атаки в городе пылает пятиэтажка:
"Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди".
Очевидцы с места удара сообщают, что слышны крики людей. Огонь охватил уже почти весь дом
"Спасатели и медики съезжаются к месту трагедии. Там настоящий ад. Эвакуация людей из дома продолжается", - сообщает паблик "Днепр Оперативный".
Жителей города предупреждают, что из-за ограничения движения в районе поражения, все маршруты общественного транспорта курсируют без заезда к площади Вокзальная.
Кроме того, на железнодорожном вокзале Днепра прибытие и отправка поездов задерживается. Высадка и посадка не производится.
В свою очередь Воздушные силы ВС Украины предупреждают, что в областях, где объявлена воздушная тревога, остается угроза применения ударных БпЛА.
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