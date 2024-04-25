Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Черкасскую ОВА, по скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», – рассказали в ОВА.

К счастью, в результате ужара никто не погиб, но за помощью к медикам обратились шесть человек.

На месте находятся все службы.

Ранее Воздушные Силы ВС Украины объявили ракетную опасность для Черкащины.

Позже появилась информация, что взрывы слышали в районе города Смела Черкасской области.

Ранее стало известно, что на Звенигородское общество 24 апреля провело "живым коридором" погибшего Олега Харитоненко.

Военный служил в отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

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