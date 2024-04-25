Оккупанты пытаются выискивать слабые места в украинской обороне и пытаются попасть в тыл.

Так, стало известно о бое на Сумщине, пишет Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу .

В бой с российской ДРГ вступили пограничники.

«Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой. Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет», - говорится в сообщении.

Напомним, что Сумщина граничит со страной-террористом. Пограничные общины систематически подвергаются обстрелам.

С начала 2024-го Сумщину более 4 тысяч раз обстреливал враг. Для сравнения – за весь прошлый год количество обстрелов достигало 6 тысяч.

Оккупанты постоянно пытаются завести свои ДРГ на территорию Сумской области, но при данных попытках несут поражение.

Также напомним, что СБУ разоблачила заключенного-агента ФСБ, который после выхода из тюрьмы должен был помогать российским ДРГ на севере Украины.

Узник должен был завербовать еще нескольких людей, которые скоро должны выйти из тюрьмы и потом они все вместе должны собирать разведданные о Сила обороны и способствовать прорыву российских ДРГ.

Потенциальными «кандидатами» для вербовки были заключенные уголовники, у которых истек срок наказания. Основной фигурант также должен был выйти на свободу в ближайшее время.

После выхода из тюрьмы они должны были рассредоточиться по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны на пограничных.

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