Російські загарбники зранку 25 квітня атакували Черкщину – є перші подробиці про наслідки удару.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Черкаську ОВА, по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО.

«За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі», - розповіли в ОВА.

На щастя, внаслідок ужару ніхто не загинув, але по допомогу до медиків звернулись шестеро людей.

На місці знаходяться всі служби.

Раніше Повітряні Сили ЗС України оголосили ракетну небезпеку для Черкащини.

Згодом з'явилася інформація, що вибухи чули в районі міста Сміла Черкаської області.

Додамо, раніше стало відомо, що на Звенигородська громада 24 квітня провела "живим коридором" загиблого Олега Харитоненка.

Військовий служив в окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

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