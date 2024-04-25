Страшный случай произошел на парковке в Николаеве, появились фотографии с места трагедии.

Как сообщает Politeka.net, ДБР устанавливает обстоятельства взрывов в Николаеве.

В результате трагедии погибли двое военных и травмировались пятеро спасателей.

По предварительной информации, в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация. В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

Во время ликвидации пожара произошел еще один взрыв – под удар попали приехавшие на вызов спасатели.

В результате этого взрыва пострадали пятеро пожарных.

Добавим, в ГСЧС Украины также сообщили о последствиях ракетного удара по городу Смела Черкасской области.

Враг атаковал мирный город сегодня утром, 25 апреля. По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседних многоэтажках.

За помощью к медикам обратилось 6 жителей. От госпитализации они отказались.

Последние новости Украины:

Россияне полезли еще на одном направлении: завязался бой.

Есть раненые и разрушения после нового ракетного удара: что известно сейчас.

Уже сказывается на линии фронта: бойцы ВСУ получили мощное пополнение.