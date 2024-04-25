Окупанти намагаються вишукувати слабкі місця в українській обороні і намагаються потрапити в тил.

Так, стало відомо про бій на Сумщині, пише Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу.

В бій з російською ДРГ вступили прикордонники.

«Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сумщина межує із країною-терористом. Прикордонні громади систематично піддаються обстрілам.

З початку 2024-го Сумщину понад 4 тисячі разів обстрілював ворог. Для порівняння - за весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 тисяч.

Окупанти постійно намагаються завести свої ДРГ на територію Сумської області, але при даних спробах несуть поразку.

Також нагадаємо, що СБУ викрила в’язня-агента фсб, який після виходу з тюрми мав допомагати російським ДРГ на півночі України.

Вʼязень мав завербувати ще кількох людей, які скоро повинні вийти із вʼязниці та потім вони всі разом мали збирати розвіддані про Сили оборони та сприяти прориву російських ДРГ.

Потенційними «кандидатами» для вербування були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю протягом найближчого часу.

Після виходу з тюрми вони мали «розосередитись» по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні.

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