Россияне не останавливаются ни перед чем, или убить и покалечить как можно больше людей, разрушить и превратить в пепел жилые кварталы и целые города.

Так, согласно официальным данным, россияне за сутки убили пятерых жителей Донбасса, еще 8 человек получили ранения

Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Красногоровка, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Удачное, села Карловка, Островское.

В результате обстрелов повреждены 10 гражданских объектов - 8 жилых домов, критическая инфраструктура.

Удачное оккупанты атакова ракетой из ОТРК «Искандер-М», убив трех гражданских лиц. Четверо мирных жителей были ранены. Повреждена контактная сеть.

В результате артиллерийских обстрелов погиб человек в Очеретино, еще один человек стал жертвой российских оккупантов в Кураховке. Повреждены частные дома.

В Красногоровке травмированы трое жителей, два частных дома получили разрушения.

Есть раненый в Горняке, повреждены три дома.

Удар управляемой авиабомбой «КАБ-250» оккупанты нанесли по многоквартирному дому в Константиновке. Но, к счастью, бомба не разорвалась.

Саперы ее обезвредили.

Добавим, что под безжалостным огнем врага остается и Херсон. Российские военные вчера дважды обстреляли детский сад в центре города.

Из-за атаки повреждена кровля садика. Также поврежден и находящийся рядом многоэтажный дом.

Как сообщает ОВА, погибших и раненых нет.

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