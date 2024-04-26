Так, согласно официальным данным, россияне за сутки убили пятерых жителей Донбасса, еще 8 человек получили ранения
Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Красногоровка, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Удачное, села Карловка, Островское.
В результате обстрелов повреждены 10 гражданских объектов - 8 жилых домов, критическая инфраструктура.
Удачное оккупанты атакова ракетой из ОТРК «Искандер-М», убив трех гражданских лиц. Четверо мирных жителей были ранены. Повреждена контактная сеть.
В результате артиллерийских обстрелов погиб человек в Очеретино, еще один человек стал жертвой российских оккупантов в Кураховке. Повреждены частные дома.
В Красногоровке травмированы трое жителей, два частных дома получили разрушения.
Есть раненый в Горняке, повреждены три дома.
Удар управляемой авиабомбой «КАБ-250» оккупанты нанесли по многоквартирному дому в Константиновке. Но, к счастью, бомба не разорвалась.
Саперы ее обезвредили.
Добавим, что под безжалостным огнем врага остается и Херсон. Российские военные вчера дважды обстреляли детский сад в центре города.
Из-за атаки повреждена кровля садика. Также поврежден и находящийся рядом многоэтажный дом.
Как сообщает ОВА, погибших и раненых нет.
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