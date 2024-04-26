О новой атаке сообщили в Харьковской ОВА, пишет Politeka.net.

«В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей. Девушки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте без госпитализации. оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно управляемыми авиабомбами», - говорится в сообщении.

Тем временем о сильных взрывах сообщают жители Сум.

В Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиабомб по Сумщине.

Ранее стало известно, что СБУ задержала корректировщиков, которые приводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом.

В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ.

Среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

Чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух своих приспешников из Харькова.

Теперь негодяям грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

ОБНОВЛЕНО:

В результате удара управляемой авиабомбой является возгорание двухэтажного дома.

Экстренные службы устраняют последствия.

Число пострадавших увеличилось до четырех человек.

Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

Без госпитализации.

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