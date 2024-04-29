В полиции рассказали об обстоятельствах взрыва, прогремевшего в одном из районов украинской столицы, в результате которого пострадали люди.

Взрыв произошел в Святошинском районе Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

Сообщение о страшном взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию ночью.

Установлено, что причиной взрыва стал подрыв гранаты.

В результате происшествия двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

«По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по ст. 263 – (Незаконное обращение с оружием юбоевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)», - рассказали в полиции.

Ранее стало известно о смертельном взрыве в Голосеевском районе Киева.

Он прозвучал около 6 часов утра вблизи одного из гаражных кооперативов.

Очевидцы вызвали правоохранителей. На место вызова кроме полиции прибыли взрывотехники и медики.

На месте ЧП было обнаружено тело мужчины с осколочными ранениями, вероятно, от гранаты.

По данным полиции, погибшим оказался местный житель 56 лет. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 статьи 115 с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Последние новости Украины:

Российская авиабомба влетела в дом с детьми: все вокруг в огне.

Прямо по центру города: россияне бьют авиабомбами, гремят новые взрывы.

Еще один город повторяет судьбу Бахмута и Авдеевки: "Тяжелый противник".