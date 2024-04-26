Про нову атаку повідомили в Харківській ОВА, пише Politeka.net.

«Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей. Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації. Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами», - йдеться у повідомленні.

Тим часом про сильні вибухи повідомляють мешканці Сум.

У Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіабомб по Сумщині.

Додамо, раніше стало відомо, що СБУ затримала коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції ЗСУ під Харковом

У результаті спецоперації у прифронтовому регіоні нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ.

Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби.

Щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох своїх поплічників з Харкова.

Тепер негідникам загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

ОНОВЛЕНО:

Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку.

Екстрені служби ліквідовують наслідки.

Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.

Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

Без госпіталізації.

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