Враг ударил управляемыми авиабомбами по Харькову, появились кадры с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром, 30 апреля, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города.

В Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей – в трех возник пожар, занялись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть.

В Холодногорском районе вражеская бомба привела к разрушениям в двух гражданских зданиях.

В результате новых атак один человек погиб, есть пострадавшие.

В ГСЧС также опубликовали фото с мест попаданий.