Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в том числе складские помещения почты.

На месте загорелся масштабный пожар.

Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена ​​на месте.

ракетная атака по Одесса

В "Новой почте" сделали заявление после атаки. Как сообщается, в результате этой атаки уничтожены сортировочное депо и отделениt.

Все работники Новой почты живы и не пострадали.

Посылки, которые находились в депо и в отделении и были уничтожены в результате попадания, - компания возместит согласно оценочной стоимости.

Посылки, которые находятся в пути в это отделение, будут перенаправлены в другое отделение.

На ракетный удар по Одессе уже отреагировала посол США в Украине.

«Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в склад, откуда рассылают товары по всей Украине и ранены 14 человек», – отметила Бриджит Бринк.

ракетная атака по Одессе

По ее словам, это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от жестоких нападений со стороны России.

Ранее стало известно, что в больнице от полученных травм скончался мужчина, пострадавший от ракетных обстрелов 29 апреля.

Таким образом, количество жертв военного преступления, совершившего враг против мирных жителей Одессы 29 апреля, возросло до 6 человек.

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