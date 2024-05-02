В результате новой российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, появились кадры с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в том числе складские помещения почты.

На месте загорелся масштабный пожар.

Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена ​​на месте.

В "Новой почте" сделали заявление после атаки. Как сообщается, в результате этой атаки уничтожены сортировочное депо и отделениt.

Все работники Новой почты живы и не пострадали.

Посылки, которые находились в депо и в отделении и были уничтожены в результате попадания, - компания возместит согласно оценочной стоимости.

Посылки, которые находятся в пути в это отделение, будут перенаправлены в другое отделение.

На ракетный удар по Одессе уже отреагировала посол США в Украине.

«Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в склад, откуда рассылают товары по всей Украине и ранены 14 человек», – отметила Бриджит Бринк.

По ее словам, это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от жестоких нападений со стороны России.

Ранее стало известно, что в больнице от полученных травм скончался мужчина, пострадавший от ракетных обстрелов 29 апреля.

Таким образом, количество жертв военного преступления, совершившего враг против мирных жителей Одессы 29 апреля, возросло до 6 человек.

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