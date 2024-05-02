О том, что сейчас происходит в районе Часового Яра рассказал военнослужащий ВСУ и известній политолог Кирилл Сазонов, пишет Politeka.net.

Ситуация по его словам, действительно сложная. Россияне «подогнали за последние дни штурмовиков, раскидали их по зеленке и другим укрытиям для массированной атаки».

«Полезли в лоб на «Канал», это самый близкий к Бахмуту район Часов Яра. Там они лезли уже миллион раз, миллион же раз получали в бубен и откатывались. Так и сейчас – отрабатывает арта, наши минометчики, дроны и пехота – положили наступающих, продвинуться не дали», - сообщил Сазонов в своем телеграм-канале.

В город, говорит боец ВСУ, оккупанты не вошли, однако их численность большая.

«Хуже то, что у них все-таки намного больше здесь людей. И пока одни лезут «в лоб» на часик и «стачиваются» в этих штурмах, другие группы пробиваются по флангам. В город даже не суются – обходят на расстоянии, чтобы обрезать хотя бы огневым контролем логистику», - рассказал боец ВСУ.

Сазонов подчеркнул, что особых успехов у врага на сегодня нету.

«По флангам они критичных для нас результатов не достигли, но прожимают понемногу. Потому что у них на все это хватает людей. А мы все ждем, пока «не рожденные для войны» помогут нам держать фланги. Держимся. Пацаны реально бьются малыми группами, как будто их толпа», - рассказал военнослужащий.

Кирилл Сазонов также сообщил, что западные снаряды и мины на подходе.

«Мы же знали, что ближайшие четыре месяца будут очень трудными? Знали. И конкретно сейчас пара недель будут просто очень трудными. Все в курсе, все понимают ситуацию, работаем», - говорит боец ВСУ.

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