Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, зокрема складські приміщення пошти.
На місці спалахнула масштабна пожежа.
Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
В "Новій пошті" зробили заяву після атаки. Як повідомляється, внаслідок цієї атаки знищено сортувальне депо та відділення.
Усі працівники Нової пошти живі та не постраждали.
Посилки, які знаходились в депо і у відділенні, та були знищені внаслідок влучання, - компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю.
Посилки, які в дорозі у це відділення, будуть перенаправлені в інше відділення.
На ракетний удар по Одесі вже відреагувала посол США в Україні.
«Ще одна жахлива російська атака на Одесу балістичними ракетами, внаслідок якої сталося влучання в склад, звідки розсилають товари по всій Україні та поранено 14 людей", – зазначила Бріджит Брінк.
За її словами, це ще раз наголошує на важливості протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів з боку рф.
Раніше стало відомо, що у лікарні від отриманих травм помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу 29 квітня…
Таким чином, кількість жертв воєнного злочину, який здійснив ворог проти мирних мешканців Одеси 29 квітня, зросла до 6 осіб.
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