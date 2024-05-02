Ежедневно российские оккупанты оказывают давление на позиции Сил обороны Украины, пытаясь прорваться все дальше и дальше.

В частности, очень тяжелые бои продолжаются на Бахмутском направлении, пишет Politeka.net.

Так, доброволец 24ОШБ «Айдар», автор канала «Говорят Снайпер» Бунятов Станислав сообщает, что враг ежедневно оказывает давление силами пехотных соединений по направлению Богдановки и Ивановского, применяя классическую рабочую схему «клещи».

«Их цель отрубить окраину Часового Яра по каналу и выровнять линию, после чего перейти к пересечению самого канала, который является главным барьером к основной части города и Константиновки. Наибольшее давление сейчас приходится южнее Бахмутской трассы», - сообщил боец.

По мнению Станислава, при правильной расстановке сил и средств за канал враг зайти не сможет. А в будущем враг "будет развивать свою работу в Клещиевке, Андреевке, Ивановском и по направлению Озаряновки, для информационного давления и деморализации сознательного населения".

В свою очередь, боец ​​и автор канала «Бахмутский демон» кратко рассказал о ситуации в районе Часового Яра.

По его словам, в окрестностях города «очень жестко» и оккупанты «лезут».

«Нет никаких иллюзий, но и продвижение у них медленные ценой сотен жизней в день», – сообщил «Демон».

Ранее в ВСУ сообщили, что враг не может взять Часов Яр с флангов, поэтому продолжаются штурмы города «в лоб».

«Враг не может охватить Времен Яр с флангов… Они штурмуют непосредственно, как и пехотой, отдельными группами, – это у них такая тактика уже более древняя, – так и пытаются привлекать как танки, так и боевые бронированные машины. На сегодняшний день у него еще в воздухе есть преимущество, и он постоянно его использует», - рассказал спикер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

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