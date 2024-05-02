Про те, що зараз відбувається в районі Часового Яру, розповів військовослужбовець ЗСУ та відомий політолог Кирило Сазонов, пише Politeka.net.

Ситуація за його словами, справді складна. Росіяни «підігнали за останні дні штурмовиків, розкидали їх зеленкою та іншими укриттями для масованої атаки».

«Полізли в лоб на «Канал», це найближчий до Бахмута район Часового Яру. Там вони лізли вже мільйон разів, мільйон разів отримували в бубон і відкочувалися. Так і зараз – відпрацьовує арта, наші мінометники, дрони та піхота – поклали наступаючих, просунутися не дали», - повідомив Сазонов у своєму телеграм-каналі.

До міста, каже боєць ЗСУ, окупанти не увійшли, проте їхня чисельність велика.

«Гірше те, що у них все-таки набагато більше людей. І поки одні лізуть «в лоб» на Часік і «стачуються» у цих штурмах, інші групи пробиваються флангами. У місто навіть не потикаються – обходять на відстані, щоб обрізати хоча б вогневим контролем логістику», - розповів боєць ЗСУ.

Сазонов підкреслив, що особливих успіхів у ворога на сьогодні немає.

«По флангах вони критичних для нас результатів не досягли, але протискують потроху. Тому що у них на все це вистачає людей. А ми всі чекаємо, допоки «не народжені для війни» допоможуть нам тримати фланги. Тримаємося. Пацани реально б'ються малими групами, ніби їх натовп», - розповів військовослужбовець.

Кирило Сазонов також повідомив, що західні снаряди та міни на підході.

«Ми ж знали, що найближчі чотири місяці будуть дуже важкими? Знали. І саме зараз кілька тижнів будуть просто дуже важкими. Усі в курсі, всі розуміють ситуацію, працюємо», - каже боєць ЗСУ.

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