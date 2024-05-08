Прошлой ночью российские захватчики нанесли новый раектный удар по мирным городам Украины и по Киеву в частности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГВА, враг нанес по столице ракетный удар - применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Ракеты заходили в Киев по разным направлениям», - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены! По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

«Как видите, враг ни за что не откажется от цели разбомбить Киев. Пока мы его не остановим силой! Так как 79 лет назад остановили и победили нацизм. Поэтому сейчас мы все должны быть объединены в одной общей цели – Победе!..», - подчеркнули в КГВА, призвав людей поступками приближать мир в Украине.

Добавим, в Запорожье и Львовской области задымление после взрывов. В Полтавской области попадание в объект энергетической инфраструктуры.

В Киевской области горит объект гражданской инфраструктуры.

ОБНОВЛЕНО:

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Последние новости Украины:

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Прямое попадание: га утро от домов остались только руины, стена и лестница.

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