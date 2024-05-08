«Укрзализныця» снова под оказалась прицелом врага.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на "Укрзализныцю", утром 8 мая Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне.

В результате вражеских ударов повреждены колеи и вокзал города.

«В настоящее время движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами», - сообщили в «Укрзализныце».

Также отмечается, что все 99 пассажиров в безопасности.

«Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику», - подчеркнули в «Укрзализныце».

Напомним, более 50 ракет и более 20 шахедов атаковали инфраструктуру Украины сегодня ночью.

Под атакой оказалась инфраструктура во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора.

Также известно о раненых в результате атаки. В частности, в Киевской области.

Двоих пострадавших с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.

Зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия.

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено

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