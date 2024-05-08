Минулої ночі російські загарбники здійснили новий раектний удар по мирних містах України і по Києву зокрема.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, ворог завдав по столиці ракетного удару - застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

«Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків», - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені! За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

«Як бачите, ворог нізащо не відмовиться від мети розбомбити Київ. Поки ми його не зупинимо силою! Так як 79-ть років тому зупинили і перемогли нацизм. Тому зараз ми всі маємо бути обʼєднані в одній спільній меті - Перемозі!..», - підкреслили у КМВА, закликавши людей вчинками наближати мир в Україні.

Додамо, у Запоріжжі та на Львівщині задимлення після вибухів. На Полтавщині влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області горить обʼєкт цивільної інфраструктури.

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