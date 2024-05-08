Трагедия на станции фуникулера в Киеве, ошеломившая всю Украину, произошла 7 апреля.
Вечером того дня сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера, начал беспричинно придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.
После выхода из вагона страж порядка подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.
Подросток скончался на месте происшествия.
«Задержанный сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий», - сообщили в ДБР.
В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сейчас на месте, где произошла трагедия, обустроен стихийный мемориал – люди несут цветы, игрушки, зажигают свечи.
Жертвой сотрудника УГО стал 16-летний Максим Матерухин.
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