Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве.

Трагедия на станции фуникулера в Киеве, ошеломившая всю Украину, произошла 7 апреля.

Вечером того дня сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера, начал беспричинно придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.

После выхода из вагона страж порядка подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Подросток скончался на месте происшествия.

«Задержанный сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий», - сообщили в ДБР.

В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас на месте, где произошла трагедия, обустроен стихийный мемориал – люди несут цветы, игрушки, зажигают свечи.

Жертвой сотрудника УГО стал 16-летний Максим Матерухин.

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