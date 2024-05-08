«Укрзалізниця» знову під опинилася прицілом ворога.

Як повідомляє «Politeka.net» з посиланням на «Укрзалізницю», зранку 8 травня Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.

«Наразі рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами», - повідомили в «Укрзалізниці».

Також зазначається, що наразі всі 99 пасажирів у безпеці.

«Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком», - підкреслили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, понад 50 ракет і більш як 20 шахедів атакували інфраструктуру України сьогодні вночі.

Під атакою опинилася інфраструктура у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

Також відомо про поранених внаслідок атаки. Зокрема, на Київщині.

Двох постраждалих з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено

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