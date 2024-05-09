В Бориславе во Львовской области посреди улицы раздался сильный взрыв – появились подробности и фото с места трагедии.

ЧП произошло вечером 8 мая, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

На улице Ивасюка, как выяснилось, взорвалась граната.

В результате взрыва погиб 24-летний местный житель.

«Других людей в это время рядом не было», – сообщили правоохранители.

Обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса устанавливаются.

Добавим, что ранее полицейские во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа.

Как установили правоохранители, во время бытового конфликта задержанный нанес своей жертве более десяти ударов ножом и скрылся. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, ранее взрыв прогремел в центре Чернигова. Взрыв произошел в помещении банка

В результате взрыва разрушено здание и возник пожар, также повреждены три автомобиля. В Нацполиции сообщили, что травмированных людей в результате взрыва нет.

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