ЧП произошло вечером 8 мая, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.
На улице Ивасюка, как выяснилось, взорвалась граната.
В результате взрыва погиб 24-летний местный житель.
«Других людей в это время рядом не было», – сообщили правоохранители.
Обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса устанавливаются.
Добавим, что ранее полицейские во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа.
Как установили правоохранители, во время бытового конфликта задержанный нанес своей жертве более десяти ударов ножом и скрылся. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
Напомним, ранее взрыв прогремел в центре Чернигова. Взрыв произошел в помещении банка
В результате взрыва разрушено здание и возник пожар, также повреждены три автомобиля. В Нацполиции сообщили, что травмированных людей в результате взрыва нет.
Последние новости Украины:
Закрывайте окна: авария оказалась серьезной, небо почернело от дыма.
Ей было всего 12 лет – новая трагедия всколыхнула Украину.
Боец ВСУ назвал город, который станет следующей целью оккупантов.