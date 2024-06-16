ПриватБанк не связался с ним для объяснения ситуации, а его собственные попытки связаться со службой поддержки не принесли результатов.

"ПриватБанк" расторг договор с находящимся за рубежом украинцем, обвинив его в мошенничестве. Инцидент произошел после того, как на его карту поступили многочисленные переводы от разных людей в течение нескольких дней. По словам клиента "ПриватБанк", это были переводы от его друзей и семьи, предоставленные в помощь покрытия его потребностей, а не оплата за какие-то услуги.

Жалоба клиента "ПриватБанк" была размещена на портале "Минфин".

По его словам, ПриватБанк не связался с ним для объяснения ситуации, а его собственные попытки связаться со службой поддержки не принесли результатов.

"1-10 июня на мою карту было несколько переводов от друзей и семьи. После этого мою карту блокируют, а на следующий день полностью расторгают договор, обвинив в мошенничестве", – говорится в жалобе клиента "ПриватБанка".

Клиент также отметил, что планировал использовать средства из других своих карт этого банка для погашения задолженности по кредиту, однако банк не предоставил ему такой возможности.

"ПриватБанк не только разорвал со мной отношения и лишил возможности пользоваться его услугами, но и банк украл мои деньги с других счетов", – сообщил он.

Клиент "ПриватБанка" утверждает, что работает легально и открыто, не получая никаких незаконных доходов. Однако банк ограничил его обслуживание, что подтвердили в самом ПриватБанке.

В "ПриватБанке" отметили, что при расторжении деловых отношений клиентам предоставляется возможность перевести остатки средств в другой банк. Причину ограничения обслуживания не указали, однако отметили, что действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно "нормативно-правовым актам Национального банка Украины, которые регулируют отношения в сфере банковской деятельности".

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