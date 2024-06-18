Именно в июне смородина и другие ягодные кустарники начинают формировать урожай, поэтому так важно, чтобы в это время растение получило необходимые для него питательные вещества.

Смородина обязательно отблагодарит обильным и сладким урожаем, если правильно подкормить и поливать ее.

В первые два года после посадки смородины при отрастании побегов до 8-12 см растения удобряют азотными удобрениями из расчета 60 кг/га, на третий-четвертый год (в апреле) вносят полное минеральное удобрение – по 60-120 кг действующего вещества NPK, рассевая вдоль строчек и заправляя в грунт на глубину 10-12 см.

Чем подкормить смородину в июне |

Когда формируются завязи, конец июня – начало июля, смородину подкармливают еще раз. Например, вносят древесный пепел – под цветную смородину 200 г на один кустик, а под черную – 100-150 г.

Чем подкормить смородину в июне.

Кроме того, в первой половине июня специалисты советуют подкормить смородину минеральными удобрениями, не содержащими азот. Использовать советуют гумат калия или кальциевую селитру – благодаря им ягоды будут большими, сочными и сладкими.

Прекрасным вариантом будет подкормка с помощью фосфорно-калийных удобрений.

Дозировка на одно растение такова: 10-12 г суперфосфата или 8-10 г сульфата калия растворить в воде и внести под куст.

Напомним также, что выращивание черной смородины требует поддержания почвы в пышном состоянии, чего можно достичь частым и обильным поливом при условии, что он не будет чрезмерным.

Особенно важен полив в июне – в стадии интенсивного роста кустов смородины и образования завязей.

Также он необходим в начале июля, в период созревания ягод.

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